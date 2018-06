Wirtschaft

RBC belässt FMC auf 'Sector Perform'

12.06.2018, 19:23 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Sector Perform" belassen. Der Einstieg bei der US-Firma Humacyte verbessere weiter die Strategie des Dialyse-Spezialisten mit Blick auf Dienstleistungen rund um das Kerngeschäft (Care Coordination), schrieb Analyst Frank Morgan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/edh

Datum der Analyse: 12.06.2018