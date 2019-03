Ärger für Vorwerk

Thermomix-Hersteller löst mit neuem Produkt Shitstorm aus

Vorwerk kündigt einen neuen Thermomix an – und erntet einen Shitstorm. Kunden fühlen sich getäuscht. Nun verspricht das Unternehmen eine Lösung, jedoch nicht für alle.



Am 8. März hat Vorwerk auf Facebook einen neuen Themomix angekündigt. Das neue Produkt soll "erweiterte Kochfunktionen" und ein größeres Kontrollfeld bieten. Doch die Kunden und Facebook-Fans sind nicht begeistert. Vor allem jene, die in den vergangenen Wochen das Vorgängermodell TM5 gekauft haben, fühlen sich getäuscht.



"Selten so eine Abzocke erlebt"

Mehrere Kunden berichten in den Facebook-Kommentaren, dass sie sich gerade ein – wie nun feststeht altes – Modell des Thermomix gekauft hätten. Eine enttäuschte Kundin schreibt: "Am 31. Januar 2019 den Vertrag für den TM5 abgeschlossen, auf mehrfache Nachfrage, ob ein neues Modell in absehbarer Zeit auf den Markt kommt, wurde deutlich mit Nein geantwortet. Keine 37 Tage später ist ein Nachfolger zu erwerben. Selten so eine Abzocke/Verarsche erlebt, zu diesem hohen Preis."

Der neue Thermomix ® TM6 ist da: Großartiges in der Küche einfach selbst gemacht. 🎉🎉🎉 Bewährtes Design mit völlig neuen Kochfunktionen! 💚 Alle Infos findet ihr hier: http://vrwrk.de/ThermomixTM6_fb Gepostet von Thermomix Deutschland am Freitag, 8. März 2019

Der Thermomix TM5 kostet rund 1.200 Euro. Das neue Produkt TM6 ist mit einem Preis von rund 1.400 Euro zwar teurer. Doch die verärgerten Facebook-Fans stört vor allem die mangelnde Transparenz. Einige schreiben, dass sie noch gewartet und sich das neue Modell gekauft hätten, hätten sie gewusst, dass es bald auf den Markt kommt.

Auch Repräsentanten beschweren sich auf Facebook

Doch auch Verkäufer von Vorwerk schreiben in den Facebook-Kommentaren, dass sie zu spät über die Einführung des neuen Produktes informiert worden seien. Eine Repräsentantin erzählt, dass ihr zugesichert worden sei, dass in den nächsten Jahren kein neues Gerät auf den Markt käme. Sie habe diese Information auch an ihre Kunden weitergegeben und würde nun vor diesen in Erklärungsnot stehen.

Vorwerk reagierte auf den Shitstorm auf seiner Facebookseite. Das Unternehmen kündigt an, dass im März 2019 beide Thermomixgeräte erhältlich sein werden. Kunden, die zwischen dem 20. Februar und dem 8. März 2019 einen Thermomix TM5 erworben haben, bekämen ein "individuelles Wechselangebot" für das neue Gerät.

Ob sich alle Kunden davon besänftigten lassen, ist fraglich. Einige schreiben, dass sie ihre Geräte kurz vor dieser Frist gekauft hätten. Andere wiederum haben sich in der Facebook-Gruppe "Musterfeststellungsklage Thermomix TM5 TM6" zusammengeschlossen. Sie wollen sich mit juristischen Mitteln gegen Vorwerks "Irreführung" wehren.

Thermomix-Hype vorbei?

Vorwerk macht den meisten Umsatz mit dem Thermomix. Doch der Hype um die Küchenmaschine scheint seinen Höhepunkt schon überschritten zu haben.











Bereits im Geschäftsbericht 2017 schreibt das Unternehmen selbst: "Thermomix bleibt weiterhin der umsatzstärkste Geschäftsbereich innerhalb der Vorwerk Gruppe, büßte aber gegenüber den Vorjahren ein". Mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro machte Vorwerk mit dem Thermomix 2017 12,9 Prozent weniger Geschäft. Für 2018 hat Vorwerk noch keinen Geschäftsbericht veröffentlicht.