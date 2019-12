Bestes Ergebnis jemals

VW-Tochter rechnet 2019 mit Rekordgeschäftsjahr

05.12.2019, 13:59 Uhr | dpa

Ein VW-Tochterunternehmen erwartet für 2019 den höchsten Gewinn in der Unternehmensgeschichte. Investitionen? Fehlanzeige: Laut der Firma steht 2020 ein schwieriges Geschäftsjahr bevor.

Die Finanztochter von Volkswagen peilt für das zu Ende gehende Geschäftsjahr das beste Ergebnis der Firmengeschichte an, richtet sich aber auf schwierigere Zeiten ein. Man werde über dem operativen Gewinn aus 2018 von 2,61 Milliarden Euro landen, sagte Vorstandschef Lars Henner Santelmann.

Genaue Summe bleibt noch unter Verschluss

Die genaue Höhe nannte das Management noch nicht. Finanzvorstand Frank Fiedler meinte: "Wir haben einen deutlichen Sprung gemacht." Das Unternehmen – im VW-Konzern für Autokredite, Leasingverträge, Versicherungen, Bankdienstleistungen und das Management von Firmenwagen-Flotten zuständig – rechnet 2019 auch mit einem Plus beim Vertragsbestand. Dieser dürfte von 20,3 Millionen auf 21 Millionen steigen.

Zugleich erwartet die Volkswagen Financial Services AG 2020 eine Abkühlung wegen der schwächeren Autokonjunktur. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden deutlich schwieriger", sagte Santelmann. Es gebe allerdings Bereiche, mit denen man dies wohl ausgleichen könne.

Rückstellung für Dieselskandal-Entschädigungen aufgelöst

Ein Grund für die guten Zahlen ist neben dem besseren laufenden Geschäft die Auflösung von Risikoposten. Diese waren vor einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zum Widerruf von Kreditverträgen gebildet worden. Anfang November hatte der BGH den Versuch zweier Kläger gestoppt, mit Autokäufen verbundene Darlehen nachträglich zu stornieren – im Fall einer Zulassung hätte dies die Chancen für Besitzer älterer Dieselautos erhöhen können, ihre Wagen loszuwerden. Doch die Richter hielten die Widerrufsbelehrungen für ordnungsgemäß.

"Das ist ein Teilerfolg für uns", erklärte Fiedler. "Wir haben nun weniger Rechtsrisiken." Im Jahr 2018 habe man aufgrund des Streits um die Widerrufstexte 290 Millionen Euro an Rückstellungen gebildet.

Trotz Bestjahr sollen Einsparungen erhöht werden

Auch interne Einsparungen durch das Effizienzprogramm OPEX hätten das Ergebnis verbessert. 2019 habe man durch eine einheitliche IT, mehr Produktivität und weniger Vertriebskosten in einem Umfang von 200 Millionen Euro erreicht. Das Sparziel von 850 Millionen Euro jährlich ab 2025 sei auf 1,3 Milliarden Euro erhöht worden. Bis dahin will die VW-Finanztochter auch die Digitalisierung ausbauen: "Wir wollen dann alle Produkte abschlussfertig im Netz anbieten", sagte Santelmann.







Der Handel mit Gebrauchtwagen auch anderer Hersteller soll ebenfalls erweitert werden. Dazu startet die Internet-Plattform Heycar nun in Großbritannien. "Das wird aber nicht das letzte Land sei", kündigte Santelmann mit Blick auf weitere europäische Märkte an. Die Finanzsparte von VW beschäftigt sich außerdem unter anderem mit Apps zur Parkplatzsuche für Lkw, Maut- und Spritabrechnung für Fuhrparks oder Online-Abrechnungssystemen für das Laden von Elektroautos.