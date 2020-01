Pilotprojekt in Tschechien

Rossmann testet Nachfüllstationen für diese Produkte

10.01.2020, 21:26 Uhr | t-online.de , sms

Nachhaltigkeit wird in Zeiten der Klimadebatte immer wichtiger. Deshalb testet Henkel in tschechischen Rossmann-Filialen jetzt eine neue Verkaufsstrategie für mehr Umweltschutz.

Henkel probiert in Tschechien Nachfüllstationen für seine Produkte aus. Das soll dem Konsumgüterkonzern helfen, seine Ziele zur Reduzierung von Plastik zu erreichen, wie verschiedene Medien berichten.



Bei Rossmann-Konkurrent dm können Kunden in einigen Filialen in Österreich bereits Wasch- und Reinigungsmittel selbst auffüllen. Auch Budnikowsky testete bereits Nachfüllstationen in einigen Filialen in Hamburg.

Nicht nur Shampoo und Duschgel zum Nachfüllen

Das Projekt sei bereits im November 2019 gestartet und richte sich an die Produktgruppen, die besonders viel Plastikmüll verursachen. Dazu zählen Shampoo, Duschgel, Waschmittel und Geschirrspülmittel.

Zur Auswahl stehen laut Lebensmittelzeitung einige Henkel-Produkte: Persil-Waschmittel, Weichspüler, Geschirrspülmittel, Shampoos und Duschgele der Marke Nature Box sowie Fa-Handseife. Die Kunden können diese Produkte nun in wiederverwendbare Behälter abfüllen. Die zugehörigen Flaschen gebe es ebenfalls in den entsprechenden Märkten.



Nur einige tschechische Rossmann-Filialen nehmen teil

Berichten zufolge soll das Testprojekt derzeit in tschechischen Rossmann-Filialen in Prag, Pardubice, Liberec, Brno und České Budějovice ausprobiert werden. Das Unternehmen äußerte sich bisher nicht dazu, ob es ähnliche Pläne auch für deutsche Filialen gibt.

Rossmann will nachhaltiger werden

Allerdings publiziert der Konzern bereits seit 2018 einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht, in dem Projekte und Ziele zum Umweltschutz festgehalten werden. Zu den wichtigsten Punkten zählt die Nachhaltigkeit in der Rossmann-Zentrale ebenso wie in den einzelnen Filialen, in denen nachhaltige Einkaufstaschen, Packstationen oder kontaktloses Zahlen angeboten werden.