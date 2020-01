Gefährliche Erkrankung

Coronavirus: Deutscher arbeitete für Autozulieferer

28.01.2020, 13:01 Uhr | dpa

Webasto: Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland hat sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma angesteckt. Die Frau aus China sei zu einer Fortbildung bei der Firma Webasto im Landkreis Starnberg in Oberbayern gewesen. (Quelle: Peter Kneffel//dpa)

Das Corona-Virus wurde erstmals in Deutschland gemeldet. Der Erkrankte arbeitet für einen deutschen Autozulieferer. Das Unternehmen hat mehrere Standorte in Deutschland und in China.

Der erste in Deutschland bestätigte Fall einer Infektion mit dem Coronavirus betrifft einen Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto. Das Unternehmen mit 13.400 Mitarbeitern und einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 hat seinen Hauptsitz im oberbayerischen Stockdorf. Weltweit hat Webasto mehr als 50 Standorte.



In Deutschland gibt es laut Unternehmenswebsite noch weitere Standorte in den Orten

Gilching

Utting

Schierling

Hengersberg

Regensburg

Nürnberg

Wörth (Rheinland-Pfalz)

Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern)

In China gibt es demnach zwölf Standorte – einer davon auch in der besonders betroffenen Stadt Wuhan.