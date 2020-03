Britischer Regionalflieger Flybe stellt Betrieb ein

Der britische Regionalflieger Flybe stellt ab sofort seinen Betrieb ein. Medienberichten zufolge sei die Gesellschaft auch an zurückgehenden Buchungen wegen des Coronavirus zusammengebrochen.

Der angeschlagene britische Regionalflieger Flybe hat mit sofortiger Wirkung seinen gesamten Flugbetrieb eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen auf seiner Website mit.

Flybe has entered administration.



All Flybe flights are cancelled. Please do not go to the airport as your Flybe flight will not be operating.



For flights operated by franchise partners, passengers should make contact with their airline.#Flybe pic.twitter.com/O9vQ7mvnR8