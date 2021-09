Großer Gewinnsprung

Turnschuh-Boom - diese Aktie explodiert

14.09.2021, 13:33 Uhr | fls, rtr

Sneaker sind gefragt wie lange nicht. Ein Profiteur davon: der Turnschuhverkäufer JD Sports. Nach einem unerwartet hohen Gewinnanstieg geht jetzt der Aktienkurs des Unternehmens durch die Decke.

Der Nachfrageboom nach Turnschuhen und Sportkleidung kommt dem Unternehmen JD Sports zugute. Die Aktien des größten britischen Sportbekleidungshändlers zogen am Dienstag nach einem Gewinnsprung im ersten Halbjahr um bis zu 9,2 Prozent auf ein Rekordhoch an.

Hintergrund dafür ist auch die gestiegene Nachfrage nach bequemer Sportbekleidung während der Corona-Krise, als viele Menschen mehr von zu Hause gearbeitet haben. Hinzu kommt, dass spezielle Sportschuhe zunehmend auch zu Sammlerobjekten werden. Immer mehr Menschen sehen darin gar eine alternative Form der Geldanlage. Mehr dazu lesen Sie hier.

In einigen Ländern bliebe die Kundenfrequenz bei JD allerdings schwach und es gebe etwa bei Fahrrädern Engpässe in der Lieferkette, warnten Händler. Sorgen wegen Lieferketten-Problemen belasteten am Dienstag deshalb auch die Aktien deutscher Sportartikelhersteller. Die Papiere von Adidas büßten nochmals 1,1 Prozent ein und knüpften damit an ihre leichte Schwäche vom Vortag an. Da hatte eine skeptische Analystenstimme zur Nike -Aktie die Branchenpapiere schon ein Stück weit belastet.

Die Kursverluste bei dem US-Konkurrenten waren am Vorabend in New York mit letztlich 2,5 Prozent im Verlauf größer geworden. Puma zeigten sich am Dienstag mit einem Abschlag von 0,2 Prozent etwas stabiler, sie hatten am Vortag aber auch besonders stark nachgegeben - laut Händlern zusätzlich belastet von Gewinnmitnahmen wenige Tage vor dem Dax -Aufstieg.