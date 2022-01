Historische Bewertung

Apple übersteigt die Marke von drei Billionen US-Dollar

04.01.2022, 08:32 Uhr | dpa, rtr

Einsame Spitze: Apples Kursrally katapultiert das Softwareunternehmen über die Marke von drei Billionen Dollar – und lässt die Konkurrenz weit hinter sich.

Apple schreibt abermals Wall-Street-Geschichte. Der Börsenwert des Smartphone- und Softwareriesen stieg zum ersten Mal über die Schwelle von drei Billionen US-Dollar. Das ist mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung Großbritanniens und etwas weniger als diejenige Deutschlands. So hoch wurde noch nie ein US-Unternehmen am Aktienmarkt bewertet.



Ein rund dreiprozentiges Kursplus auf ein Rekordhoch von 182,88 Dollar reichte am Montag aus, um die Marktkapitalisierung des kalifornischen iPhone-Herstellers auf den neuen Meilenstein zu hieven. Im August 2020 hatte Apples Marktkapitalisierung die Marke von zwei Billionen Dollar überschritten. Die erste Billionen-Marke hatte das in Cupertino ansässige Unternehmen 2018 genommen.

"Das Unternehmen verfügt über eine fantastische Produktpalette und hat in den kommenden Jahren so viel zu bieten", lobte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. "Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Zweifler, vor allem im Hinblick auf die Innovation, aber im Moment scheint das Unternehmen alle Kriterien zu erfüllen." Der Sprung über die Marktkapitalisierungsmarke von vier Billionen Dollar sei daher nur eine Frage der Zeit.

Apple trotzt dem Chipmangel

Angetrieben von einer Billiggeldflut der Notenbanken neigten die Finanzmärkte in den letzten Jahren allgemein zu luftigen Kursniveaus. Doch anders als hochgehandelte Start-ups fährt Apple dank der großen Nachfrage nach iPhones und anderen Tech-Produkten kontinuierlich Milliardengewinne ein.



Obwohl das letzte Quartal unter Chip-Mangel und weltweiten Lieferkettenproblemen litt, verdiente Apple im Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr enorme 94,7 Milliarden Dollar und steigerte das Ergebnis damit zum Vorjahr um rund 65 Prozent.

Apple rangiert an der New Yorker Börse vor dem Softwarekonzern Microsoft, der am Markt mit rund 2,53 Billionen Dollar (rund 2,22 Billionen Euro) bewertet ist. Alphabet und Amazon kommen auf jeweils mehr als eine Billion Dollar.

Kursplus von 43.000 Prozent

Im vergangenen Jahr legten Apples Aktien um knapp 34 Prozent zu. Damit waren die Titel der achtbeste Wert im US-Leitindex Dow Jones. Den dauerhaften Erfolg der seit 1980 an der Börse gelisteten Apple-Aktie zeigt ein Blick auf die mittel- und langfristige Entwicklung: In den vergangenen fünf Jahren haben Aktionäre, die seitdem die Papiere gehalten haben, ihr Investment mehr als versechsfacht.

Seit Anfang 2002 beläuft sich das Kursplus des 1976 gegründeten Technologiekonzerns auf rund 43.000 Prozent. Wer vor 20 Jahren 1.000 Dollar in Apple investierte, hat heute einen Wert von rund 430.000 Dollar. Noch deutlicher fällt das Plus seit dem Börsengang aus. Wer damals mit 1.000 Dollar eingestiegen war und nicht verkauft hat, hat heute Apple-Aktien für mehr als 1,8 Millionen Dollar im Depot.