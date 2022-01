Aktien Europa: London holt Gewinne nach, Paris mit nächstem Rekord

04.01.2022, 11:04 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach ihrem positiven Jahresauftakt haben Europas Börsen am Dienstag weiter zugelegt. In Paris ging die Rekordjagd für den Cac 40 weiter, der Index stieg zuletzt um 0,92 Prozent auf 7283 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , gewann 0,56 Prozent auf 4356 Punkte.

In London, wo die Börse am Montag feiertagsbedingt noch geschlossen war, holte der FTSE 100 die Gewinne nun nach und legte am ersten Tag des neuen Handelsjahres bislang um 3,63 Prozent auf 7471 Punkte zu.

Marktteilnehmer verwiesen erneut auf Daten, wonach das Risiko schwerer Krankheitsverläufe mit Omikron wohl geringer ist als bei der Delta-Variante. Diese Entspannungssignale halfen einmal mehr dem Tourismussektor. Er gewann als bester der Stoxx-600-Branchenübersicht 3,3 Prozent. Aktien von Airlines legten weiter zu. IAG und Easyjet schossen in London um jeweils fast zehn Prozent hoch, Air France-KLM verteuerten sich an der Euronext um weitere fünfeinhalb Prozent.

Aktien aus der Automobilbranche profitierten weiter von der bereits am Vortag erkennbaren Neigung zu Investments in zyklische Papiere. Daimler verbuchten an der EuroStoxx-Spitze Zuwächse von dreieinhalb Prozent. Die Präsentation eines Konzept-Autos von Mercedes mit Elektroantrieb - die Vision EQXX - verlieh laut Händlern den Daimler-Aktien Auftrieb. Der Broker Jefferies nannte die Energieeffizienz des Modells herausragend. Es könne die Entwicklung von E-Autos geradezu revolutionieren.