Aktien Frankfurt: Für den Dax bleiben 16 000 Punkte eine hohe Hürde

17.01.2022, 11:49 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit moderatem Zuwachs ist der Dax am Montag in Richtung der runden Marke von 16 000 Punkten gestiegen. Überwinden konnte sie der deutsche Leitindex bislang aber nicht, er notierte gegen Mittag mit plus 0,42 Prozent auf 15 950 Punkten. Weil in den USA die Börsen feiertagsbedingt geschlossen sind, fehlen zum Wochenauftakt wichtige Impulse. Inflations- und Zinssorgen sowie die Geschäftsberichte der Unternehmen bestimmen in dieser Woche den weiteren Verlauf an den Aktienmärkten.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte rückte am Montag bislang um 0,47 Prozent auf 34 682 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent.

Die Papiere des Wafer-Produzenten Siltronic rutschten aus Sorge vor einem Scheitern der Übernahme durch den taiwanischen Chip-Zulieferer Globalwafers um fast sieben Prozent ab. Für Wacker Chemie, die an Siltronic beteiligt sind, hielt sich das Minus mit rund 0,9 Prozent in Grenzen.

Nach einem Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 erholten sich die angeschlagenen Papiere des IT-Dienstleisters S&T um fast fünf Prozent. Nach Vorwürfen des Finanzinvestors Viceroy Research waren sie Mitte Dezember noch deutlich eingebrochen. Jefferies-Experte Martin Comtesse sieht die nun gesendeten Signale als entsprechend willkommene Stärkung des Vertrauens.

Henkel waren mit einem Minus von rund einem Prozent hinten im Dax, eine etwas positivere Einstufung mit "Equal-weight" durch Morgan Stanley nutzte letztlich nichts. International steht die Konsumgüterbranche aktuell mit einem Übernahmeangebot von Unilever für die Konsumartikelsparte von GlaxoSmithKline (GSK) im Blick.

Nach der Mainzer Erfolgsgeschichte Biontech wird an der Börse derzeit ein weiterer Höhenflieger aus Mainz entdeckt: Mainz Biomed. Die Papiere des seit Anfang November an der US-Technologiebörse Nasdaq notierten Krebsfrüherkennungs-Spezialisten setzen am Montag ihre Kursrally mit einem Rekord fort. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie in der Spitze fast 38 Prozent auf 25 Euro./ajx/eas

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---