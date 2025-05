Nur Nixon war noch schlechter

An den Börsen manifestierte sich etwas, dessen ich mich in über 20 Jahren Berichterstattung nicht erinnern kann: eine Bewegung "Sell America", also ein Abverkauf von US-Aktien. Die US-Börsen haben ihre Gewinne seit der Amtseinführung des Präsidenten mehr als eingebüßt. Nur ein Präsident performte in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit an der Börse noch schlechter als Trump. Das war Richard Nixon im Jahr 1973. Damals war die Lage aber eine andere; zur Ölkrise kam eine Wirtschaftskrise mit zweistelligen Inflationsraten hinzu.