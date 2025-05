Die Steuererklärung gilt vielen als lästig oder kompliziert – und wird daher oft an Profis vergeben. t-online zeigt, was das je nach Einkünften kostet.

Vielen Menschen graut es vor der Steuererklärung. So sehr, dass sie sich am liebsten gar nicht selbst mit ihr befassen würden, sondern andere dafür bezahlen, dass diese sich darum kümmern. Doch mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man die Einkommensteuererklärung an einen Steuerberater auslagert?