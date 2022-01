Aktien Asien: Gewinne - Chinas Börsen wegen Neujahrsfest geschlossen

31.01.2022, 09:04 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Die Börsen in China indes blieben wegen des einwöchig gefeierten Neujahrsfestes geschlossen.

Allgemein sorgten die starken Vorgaben von den US-Börsen in Asien und der Pazifikregion für Auftrieb. Schwächere Konjunkturdaten aus Japan und China hatten zugleich allenfalls geringfügigen Einfluss. An der Wall Street und den technologielastigen Nasdaq-Börsen war die Stimmung aufgrund des Rekordquartals des iPhone-Herstellers Apple am Freitag ausgesprochen positiv gewesen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,07 Prozent fester auf 27 001,98 Punkte. Dass die japanische Industrieproduktion zum Jahresausklang verglichen mit November etwas stärker als erwartet fiel, fand kaum Beachtung. Immerhin war sie im November noch um sieben Prozent und damit so stark wie seit langem nicht mehr gestiegen.

Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong tendierte am Montag zuletzt 1,27 Prozent höher bei 23 849,69 Zählern. Der australische S&P/ASX 200 gab dagegen um 0,24 Prozent auf 6971,60 Punkte nach.

Die Börsen in Festlandchina blieben wegen des einwöchig gefeierten Neujahrsfestes geschlossen. In Südkorea wird bis zum Mittwoch nicht gehandelt und in Hongkong bleiben ab Dienstag die Handelsräume für einige Tage geschlossen.

Dessen ungeachtet gab es aber auch aus China wichtige Konjunkturdaten: Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" berechnete Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Januar im Vergleich zum Vormonat stärker als erwartet. Er sank von 50,9 auf 49,1 Punkte und damit zudem unter die Expansionsschwelle.

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe des staatlichen Statistikamtes fiel im Januar von 52,7 auf 51,1 Punkte. Während der offizielle Einkaufsmanagerindex die Stimmung vor allem bei großen Staatsbetrieben abbildet, konzentriert sich der "Caixin"-Index auf kleinere und mittlere Industrieunternehmen aus dem Privatsektor. Die negativen Entwicklungen zeigen laut Ökonomen die wirtschaftlichen Kosten von Chinas strenger "Null Covid"-Strategie auf.