Trotz Ukraine-Krise

Dax startet optimistisch in die neue Woche

21.02.2022, 09:20 Uhr | fls, dpa-AFX, rtr

Leichte Signale der Entspannung an der ukrainisch-russischen Grenze scheinen die Märkte aufatmen zu lassen. Der Dax startet mit einem leichten Plus in den Handel.

In der Hoffnung auf eine friedliche Lösung für die Ukraine-Krise kehren Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Montag um ein Prozent auf 15.186 Punkte und machte einen Teil seiner Verluste aus der Vorwoche wett.

"Die Idee eines Ukraine-Gipfels mit den beiden Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin sorgt auf dem Parkett für etwas Erleichterung", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.



Stimmung an der Börse kann sich schnell ändern

Allerdings könne die Stimmung abhängig von der Nachrichtenlage schnell kippen. US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow sollen am 24. Februar das Treffen ihrer Staatschefs vorbereiten.

Bei den Unternehmen gehörte Wacker Neuson mit einem Kursplus von 4,1 Prozent auf 22,82 Euro zu den Favoriten. "Die besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnisse und der ermutigende Ausblick für 2022 demonstrierten die operative Stärke des Baumaschinen-Herstellers", lobte Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank Jefferies. Er stufte die Titel auf "Buy" von "Hold" hoch und bekräftigte das Kursziel von 31 Euro.

In der vergangenen Woche hatten Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine den Dax um zweieinhalb Prozent nach unten gedrückt. Seit Jahresbeginn ist die Stimmung an den weltweiten Börsen schlecht. Grund dafür ist auch die Inflation und die Sorge vor einer Reaktion der Notenbanken: Kommt es zu einer Zinswende, dürfte das für einen Kursrutsch an den Aktienmärkten sorgen.