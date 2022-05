Börsenguru, Starinvestor, Orakel von Omaha: Was Warren Buffett an der Börse treibt, hat für viele Anleger Vorbildcharakter. Trotz seines inzwischen hohen Alters von 91 Jahren gilt er weiter als Trendsetter, als einer der weiß, welches Unternehmen künftig die größten Profite abwirft.

Konkret hat Buffett unter anderem ein großes Paket an Aktien der Citigroup gekauft. Nach Angaben in der SEC-Mitteilung gaben er und seine Investmentmanager Ted Weschler und Todd Combs dafür rund drei Milliarden US-Dollar aus. Knapp 400 Millionen Dollar investierte Berkshire zudem in Aktien des Finanzunternehmens Ally Financial .