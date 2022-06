Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Deutliche Gewinne in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die B├Ârse n in Osteuropa sind am Montag mehrheitlich mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Eine positive internationale Anlegerstimmung unterst├╝tzte zum Wochenstart nur in Warschau. Als Treiber galten international zu Wochenbeginn vor allem nachlassende Corona-Restriktionen in der chinesischen Metropole Peking. In Budapest wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.