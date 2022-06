Aktien New York: Verluste - Zinssorgen belasten die Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- B├Ârse n sind am Dienstag mit Verlusten gestartet. Die zunehmend wieder risikoaverse Stimmung, die am Vortag bereits in der zweiten Handelsh├Ąlfte sp├╝rbar wurde, setzte sich damit fort. Die Anleger seien besorgt, dass die Politik der Notenbanken zur Eind├Ąmmung der hohen Inflation ├╝ber das Ziel hinausschie├čen und den wirtschaftlichen Aufschwung ausbremsen oder gar wieder zunichte machen k├Ânnte, hie├č es.