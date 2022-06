Aktien Asien/Pazifik: Gewinne - Anleger bleiben aber wegen Notenbanken nervös

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Ermutigt von einer positiven Wall Street haben Asiens AktienmĂ€rkte am Mittwoch ĂŒberwiegend Gewinne verbucht. Doch auch an den HandelsplĂ€tzen der Region bleibt die NervositĂ€t hoch. Weltweit treibt die Anleger derzeit die Sorge um, dass die Notenbanken bei der BekĂ€mpfung der aktuell hohen Inflation ĂŒber das Ziel hinausschießen und damit die Konjunkturerholung abwĂŒrgen könnten.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 hingegen mit plus 1,04 Prozent bei 28 234,29 ZĂ€hlern auf Tageshoch. Damit baute er seine Gewinne auf dem höchsten Niveau seit Ende MĂ€rz weiter aus. Seit dem Zwischentief Mitte Mai geht es tendenziell an der Börse in Tokio wieder aufwĂ€rts. Die Kurserholung wird aktuell auch vom schwachen Yen angetrieben, von der Exporteure an der japanischen Börse profitieren. UnterstĂŒtzend hinzu kamen zur Wochenmitte vergleichsweise robuste Konjunkturdaten.