Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend im Plus - Warschauer Börse erneut schwach

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die B├Ârse n in Osteuropa haben am Mittwoch ├╝berwiegend zugelegt. W├Ąhrend in Warschau meist Verluste verbucht wurden, legten die wichtigsten Indizes in Prag und Budapest zu. In Moskau fielen die Gewinne besonders stark aus.