Aktien Frankfurt: Dax vor EZB-Zinssignalen mit weiteren Verlusten

Anleger fĂŒrchten bei den Online-HĂ€ndlern schon lĂ€nger, dass die hohe Inflation die Konsumentennachfrage dĂ€mpft, steigende Zinsen das Wachstum gefĂ€hrden und die Lieferkettenprobleme anhalten. An diese Hauptprobleme der Branche erinnerte der schwedische ModehĂ€ndler Boozt, der die Jahresziele einstampfte. Auch die im SDax notierten Aktien von About You sanken um 4,2 Prozent.

Eine positive Ausnahme in der Dax-Familie waren vor allem die 5,3 Prozent höheren Beiersdorf-Papiere , die in KĂŒrze in die erste Börsenliga zurĂŒckkehren. In Schwung gekommen sind sie wegen optimistischer Signale, denn fĂŒr 2022 peilt der KonsumgĂŒterkonzern nun einen Umsatz am oberen Ende der bisherigen Zielspanne an. Die Titel sprangen ĂŒber der 100-Euro-Marke auf ein Hoch seit September. Die Titel des Konkurrenten Henkel avancierten im Schlepptau mit plus 1,2 Prozent zum Dax-Spitzenreiter.