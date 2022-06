Aktien New York Schluss: Große Wochenverluste wegen Inflationssorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Inflations- und Konjunktursorgen haben am Freitag die j├╝ngste Talfahrt der US- B├Ârse n beschleunigt. Die Inflationsrate in den USA kletterte im Mai auf den h├Âchsten Stand seit ├╝ber 40 Jahren. Die Verbraucherpreise stiegen gegen├╝ber dem Vorjahresmonat um 8,6 Prozent. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine unver├Ąnderte Inflationsrate von 8,3 Prozent erwartet. Zudem fiel die Stimmung der Verbraucher im Juni angesichts der hohen Inflation auf ein Rekordtief.