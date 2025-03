Hornbach überrascht mit robustem Ergebnis

Trotz anhaltender Konsumzurückhaltung in Deutschland konnte der Baumarktkonzern Hornbach sein operatives Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich steigern. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um sechs Prozent auf 270 Millionen Euro – und lag damit über den Erwartungen. Zwar blieb der Umsatz mit 6,2 Milliarden Euro nur leicht über dem Vorjahresniveau, doch die Ergebnisentwicklung zeigt: Hornbach hat seine Kosten gut im Griff.

Besonders positiv wirkte sich die Entspannung bei den Rohstoffpreisen aus. Auch das Kostenmanagement habe laut Unternehmen maßgeblich zur Ertragsstärke beigetragen. Albrecht Hornbach, Chef der Gesellschafterin Hornbach Management AG, zeigte sich zufrieden: "Trotz gedämpfter Verbraucherstimmung, insbesondere in Deutschland, haben wir unser Geschäft erfolgreich weiterentwickelt." Der Konzern habe zudem Marktanteile in wichtigen europäischen Ländern hinzugewonnen. Ausführlichere Einblicke in das neue Geschäftsjahr will der Vorstand am 21. Mai geben.

Nikkei steigt durch Zollhoffnungen

Auch in Asien schafft die Hoffnung auf gemäßigte US-Zölle eine freundlichere Börsenstimmung. Der japanische Leitindex Nikkei legte am Dienstagmorgen um 0,6 Prozent auf 37.845 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,2 Prozent auf 2.797 Zähler. Ein schwächerer Yen unterstützte die Kauflaune zusätzlich. Besonders gefragt waren Aktien großer Konzerne wie Toyota, Fast Retailing oder SoftBank.

Weniger optimistisch zeigten sich die Anleger an den chinesischen Börsen. In Shanghai fiel der Index um 0,2 Prozent auf 3.364 Punkte. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab um 0,2 Prozent nach. Die Zurückhaltung spiegelt die Unsicherheit wider, ob sich der Ton in der internationalen Handelspolitik tatsächlich dauerhaft entspannen wird. "Der Ton in Bezug auf den Handel mag sich abschwächen, aber die politischen Risiken bleiben hoch", warnte Gary Dugan vom Beratungsunternehmen Global CIO Office. Für Anleger bleibt das Umfeld in China damit anspruchsvoll.

Stabile Ölpreise trotz Unsicherheiten

Am Ölmarkt bleibt die Richtung unklar. Die Preise für Rohöl bewegten sich am Dienstagmorgen in Asien kaum. Die Nordseesorte Brent notierte bei 73,04 US-Dollar pro Barrel, während der US-Leichtölpreis WTI mit 69,13 Dollar ebenfalls nahezu unverändert blieb. Die Marktteilnehmer wägen derzeit die möglichen Folgen neuer US-Zölle auf den globalen Handel ab.