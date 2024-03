Dogwifhat haben Sie noch nie gehört? Ich auch nicht – bis vor wenigen Tagen. Doch schauen wir zunächst auf die seriöse Seite: An der Börse befindet sich der Bitcoin seit Wochen im Höhenflug und erklomm wie der Dax zuletzt immer neue Rekorde. Schon in der Vergangenheit zeigte der Bitcoin immer dann Stärke, wenn Risiko gefragt war.

Der in den USA erhältliche Blackrock-ETF iShares Bitcoin Trust hat seit seinem Start im Januar gut elf Mrd. Dollar eingesammelt und lässt die Kasse des weltgrößten Vermögensverwalters wieder klingeln. Ähnlich sieht es beim Indexzertifikat (WKN DW541H) der DZ Bank aus: Die Umsätze sind in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen.

Börsen rennen nach oben

Die Aktien der Miner profitierten momentan deutlich weniger von der Rallye des Bitcoins als die von Kryptobörsen wie Coinbase. "Mit der Aussicht auf vermeintlich schnelle Gewinne sind vor allem die Kurse von Altcoins (Alternative Coins: So werden die Kryptowährungen neben Bitcoin bezeichnet; Anm. d. Red.) explodiert, sehr zur Freude der Plattformbetreiber", erläutert Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Die Marktkapitalisierung von Coinbase ist mittlerweile doppelt so hoch wie die der Deutschen Bank".



Nur: Wenn Coins namens dogwifhat, Pepe oder Floki wie zuletzt innerhalb einer Woche um mehr als 300 Prozent zulegen, sollten die Warnlampen angehen. Dogwifhat, Pepe und Co. sind sogenannte Memecoins: Bei ihnen steht nicht mehr Technologie im Vordergrund, sondern die Emotion gewinnen: Das Symbol eines Memecoins ist, wie der Name es vermuten lässt, ein Mem. Bei "dogwifhat" ist es ein "Dog with hat", also ein Hund mit Hut.