Der einstige Erfolg von Borussia Mönchengladbach und seinem Sponsor Flatex beginnt zu verblassen. Für beide brechen Zeiten an, in denen Kreativität gefragt ist.

Manchmal gibt es Parallelen, die erst auf den zweiten Blick auffallen. In der Fußballsaison 2020/21 feierte die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach ihren wohl größten Triumph seit etlichen Jahren. In der Champions League behauptete sich der Verein gegen Hochkaräter wie Real Madrid und gelangte bis ins Achtfinale. Im DFB-Pokal wurde es das Viertelfinale. Nahezu zeitgleich erklomm ihr Trikotsponsor und größter Werbepartner Flatex sein Aktienrekordhoch. Doch im März 2021 begann ein schleichender Abstieg.

Erfolgsjahre verblassen

In den ersten Corona-Monaten 2020 flüchteten nicht wenige neue Anleger und auch mutige Trader in den Aktienmarkt und probierten auch mangels anderer Beschäftigungsmöglichkeiten den Finanzmarkt als Betätigungsfeld aus.

Parallelen im Geschäft

Doch ähnlich wie der gesponserte Fußballklub ruhte sich der Broker auf den Erfolgen aus. Gladbach brachte nur wenig kreative Transfers zustande und fiel bis zur Rückrunde 2023/24 in die Niederungen der Bundesligatabelle zurück. Europäisch war nichts mehr zu holen, was auch für Flatex auf der Brust der Borussia wenig hilfreich war.

Die Parallele liegt jedoch in der mangelnden Phantasie und Kreativität. Ähnlich wie bei der Borussia zogen an Flatex die Konkurrenten vorbei – in jenem Fall vor allem Trade Republic. Das ehemalige Start-up hatte mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit erkannt, was junge Investoren heute suchen.