Bundesanleihen waren bis Anfang der 2010er-Jahre eine gern gewählte Alternative zum Girokonto. Angesichts der aktuellen Zinsen lohnt es sich wieder zu schauen, was Staaten so zu bieten haben.

Erinnern Sie sich noch an die Jahre ab 2010? Griechenland war am Kapitalmarkt so ziemlich das Schlechteste, was man sich ins Portfolio buchen konnte. Abgesehen von ein paar afrikanischen Staaten und vielleicht Argentinien waren die Griechen in Sachen Bonität ein Totalausfall. Soll heißen: Anleger, die den Ländern Geld liehen, sahen es ziemlich sicher nicht mehr wieder.