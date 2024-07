Jede Medaille hat zwei Seiten, und sei sie auch noch so kryptisch. Auf der einen Seite ist die Korrektur beim Bitcoin von 67.000 Euro auf nur noch 52.000 Euro Anfang Juli deutlich, und man würde am Aktienmarkt bei einer Korrektur von mehr als zwanzig Prozent schon von einem Bärenmarkt sprechen.

"Der Kryptosektor hat ein wenig eigene Gesetze", findet Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets. "Kursen von 70.000 Dollar im Frühjahr, nachdem im Januar noch 40.000 Dollar zu Buche gestanden hatten, folgte ein Rücksetzer Richtung 50.000 – im volatilen Bitcoin ist dies völlig normal", so der Experte. Was durchaus bemerkenswert ist, ist vielmehr der Rücklauf, während Technologie-Titel weiter klettern und klettern.

Steigt Fett, steigt Butter eben nicht mehr

Steigt der Risikoappetit, steigt der Nasdaq , steigt auch der Bitcoin. "Fällt Fett, fällt Butter und umgekehrt", lautet eine alte Börsenweisheit, so Stefan Riße von Acatis. Mit diesem vermeintlich einfachen Wirkungszusammenhang ließ sich in den vergangenen Jahren viel Geld verdienen. Doch seit einigen Wochen scheint die Kryptowährung ein Eigenleben zu führen und kann mit den Tech-Werten nicht mehr mithalten.

Neue Bitcoins für acht Milliarden Dollar

Die Gründe für den jüngsten Rückgang ändern zumindest nichts an der grundsätzlichen Story. So sollen die Gläubiger der 2014 insolvent gegangenen Handelsplattform Mt.Gox bald Zugriff auf die Insolvenzmasse erhalten. "Berichten zufolge könnten so rund 140.000 Bitcoins im Gegenwert von rund acht Milliarden Dollar auf den Markt kommen, sofern die Gläubiger ihre hohen Buchgewinne auch tatsächlich realisieren", so Experte Walter.