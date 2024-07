Den Namen Crowdstrike kennen nach dem weltweiten IT-Crash nun ein paar Millionen Menschen mehr als zuvor. Das börsennotierte US-Unternehmen für IT und Cybersicherheitstechnologie war am 19. Juli 2024 durch ein fehlgeschlagenes Software-Update dafür verantwortlich, dass Airlines , Fast-Food-Filialen, Kliniken und viele andere Firmen und Einrichtungen von einem der größten IT-Fehler der letzten Jahrzehnte betroffen waren.

Am Montag, dem 22. Juli machte sich dann, auf Europa bezogen, ein anderer Dienstleister wenig Freunde. Und das zum wiederholten Male. Die Deutsche Börse meinte, ihre Dax-Berechnung anpassen zu müssen und bepreiste den Deutschen Aktienindex Dax am Montag früh mal eben auf 17.740 Punkte. Ein Fehler.

Frankfurt im Abwärtstrend

Sommer mit guter Laune

Im Juni und Juli stehen in fast allen Branchen Sommerfeste an. Bei den Industrieverbänden fielen die Gespräche in diesem Jahr nicht nur gedämpft aus, vielmehr brachten auch sonst zurückhaltende Verbände ihren Unmut über die Ampelkoalition zum Ausdruck. In der Finanzszene dagegen ist wenigstens dank des Marktumfelds die Stimmung gut. Ein Dax kurz vor Rekordhoch überdeckt immer größer werdende Regulierungsanforderungen und Vorschriften. Bei den Treffen sind natürlich auch die Broker vertreten, zumal das Segment seit dem Markteintritt von Trade Republic besondere Aufmerksamkeit erfährt.