Der große KI-Hype ist gestoppt, und große Technologieaktien wie Meta, Alphabet oder Tesla können auch empfindlich fallen. Wie kommt das Depot da gut durch?

Die schlechte Nachricht zuerst: Trotz aller Diskussionen um Nvidia und KI-Aktien – das gute alte Sparbuch oder Festgeldkonten sind für viele Deutsche nach wie vor erste Wahl. Mit anderen Worten: Sehr viele Deutsche verbrennen weiterhin und beständig viel Geld bei ihren Sparkassen oder Volksbanken. Dies sieht man übrigens auch in den internationalen Vermögensstudien, die jüngst an dieser Stelle von Jessica Schwarzer besprochen wurden.

In Deutschland wird in Small-Talk-Runden eher selten gefragt, welche Aktien die besten Chancen bieten. Eine entschuldete Immobilie und Lebensversicherungen oder – noch schlimmer – sogenannte Riester-Sparverträge sind schon eher beliebt. Die Amerikaner setzen hingegen stärker auf Aktien. Da überrascht es nicht, dass Anleger in Deutschland eine inflationsbereinigte Rendite von "nur" rund drei Prozent erzielen, während Amerikaner mit ihren Kapitalrenditen auf etwa sieben Prozent kommen.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten, immer unter dem Fokus des Chance-Risiko-Verhältnisses für Anleger. Sie erreichen Daniel auf seinem Portal www.feingoldresearch.de.

Was man in Deutschland auch vermeiden mag, sind die Anblicke fallender Aktienkurse. Dabei gehören sie dazu, denn Aktieninvestments sind keine linearen Vorgänge, sondern eine volatile Angelegenheit. Bestens abzulesen seit dem Jahr 2019. "Auch wenn zuletzt die Zahl der Aktienanleger in Deutschland das vierte Jahr in Folge stabil über 12 Millionen lag, kann von einer breiten Begeisterung für die Börse noch lange keine Rede sein", findet Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets.

Viele scheuen den Sprung aufs Parkett, weil sie das Risiko von eben jenen Verlusten fürchten. Aber Fehler sind eine Lektion des Marktes, aus denen man lernen sollte und die es in Zukunft zu vermeiden gilt.

Strategie hilft

Man kann aber auch mit Disziplin und einer klaren Strategie als Neuling an der Börse bestehen. Höchste Zeit, die wichtigste Regel des Money-Managements zu beleuchten: Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Oft werden gute Wertpapiere zu früh verkauft und schlechte viel zu lange gehalten. Das Problem: Kleinere Verluste lassen sich leicht wieder aufholen, während größere Verluste sehr schwer zu verkraften sind.

"Wer nur zehn Prozent verliert, braucht einen Gewinn von gut elf Prozent, um den Rückschlag auszugleichen. Bei Verlusten von 50 Prozent ist hingegen eine Verdoppelung notwendig, was bereits extrem anspruchsvoll wird", so Franz-Georg Wenner von IndexRadar. Dazu kommt: Wer nur kleine Rückschläge verkraften muss, setzt sich intensiver mit Fehlern auseinander und lernt daraus.

Schnell geht es nicht

Apropos Lernen: Fallen Sie nicht auf das Versprechen vom schnellen Reichtum herein, mit dem etwa dubiose Online-Finanzakademien werben. Wer an der Börse erfolgreich sein will, muss zuerst in seine Bildung investieren und sollte nicht blind irgendwelchen Gurus folgen, ohne die Hintergründe zu verstehen.

Gerade in Deutschland steht Anlegern mit Zertifikaten ein Werkzeugkasten zur Verfügung, mit dem sie auf Augenhöhe mit den Profis agieren können. Hinzu kommt ein Angebot an Webinaren, Researchmaterial und Information, das international seinesgleichen sucht.

Nur sind Bonus- und Discountzertifikate oder Hebelprodukte natürlich keine Garantie dafür, automatisch erfolgreicher zu sein. Wer Aktien kauft, sollte wissen, wie das Unternehmen sein Geld verdient, wo die Risiken und wo die Chancen in der Branche liegen. Sollen Zertifikate eingesetzt werden, gilt es, deren Funktionsweise zu verstehen.

Depot logisch aufbauen

Mit Online-Broschüren und Videos bieten die Emittenten inzwischen ein umfangreiches kostenloses Lernprogramm an, sodass jeder das passende Produkt für seine Markterwartung findet. Den Aufbau eines gut strukturierten Depots kann man sich wie eine Pyramide vorstellen. Den Kern bilden defensive Anlagen, vor allem ETFs und Indexzertifikate.

Eine optimale Ergänzung bieten Anlagezertifikate, die häufig ein besseres Chance-Risiko-Profil aufweisen als Direktinvestments. Zu den bekanntesten Ausgestaltungen zählen Discount- und Bonus-Zertifikate. Spekulative Titel sollten je nach Risikoneigung einen Anteil von rund zehn Prozent ausmachen.