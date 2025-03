Donald Trump greift erneut zur wirtschaftlichen Brechstange: Zölle auf Autos, Technologie und Agrarprodukte sollen ausländische Waren verteuern. Die Reaktionen der Märkte sind heftig, die Unsicherheit wächst. Was bedeutet das für Sie als Anleger? Sind die drohenden Handelsbarrieren ein echtes Risiko – oder vielleicht sogar eine Chance?

Handelskrieg beginnt

Seit Dienstag gelten für die Einfuhr in die USA 25-Prozent-Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko , während bestehende Zölle auf chinesische Waren von zehn auf 20 Prozent steigen. Die betroffenen Länder reagierten mit Vergeltungszöllen auf US-Exporte.

Kanada erhebt 25-Prozent-Zölle auf US-Waren im Wert von 20,7 Milliarden Dollar und droht mit weiteren Maßnahmen. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum kündigte ebenfalls Vergeltung an. China plant ab dem 10. März Zölle auf US-Importe wie Fleisch, Getreide und Milchprodukte sowie Export- und Investitionsbeschränkungen gegen US-Firmen.

Insgesamt sind Waren im Wert von 2,2 Billionen Dollar betroffen. Trump begründet die Zölle mit mangelnder Kooperation der drei Länder im Kampf gegen den Drogenhandel und will zugleich US-Unternehmen zur Produktion im Inland bewegen.

US-Zölle auf Importe aus China, Kanada und Mexiko führten im Handel zur Eröffnung auch zu Verlusten an den US-Börsen. Nach neuen US-Sonderzöllen gegen China, Kanada und Mexiko wächst die Sorge vor einem Handelskrieg. "Es gibt Befürchtungen, dass die Zölle Wirtschaft und Märkte stark belasten könnten", sagte Larry Tentarelli, Chefstratege beim Analysehaus Blue Chip Daily. Besonders betroffen dürften der Industriesektor, kleine Unternehmen und hoch bewertete Tech-Konzerne sein.

Auch internationale Währungen gerieten unter Druck: Der mexikanische Peso fiel auf den tiefsten Stand seit 2022, und der kanadische Dollar verlor weiter an Wert. Experten warnen vor einer möglichen globalen Wirtschaftskrise , falls der Handelskrieg eskaliert.

Welche Konsequenzen Zollkonflikte haben

Die US-Regierung unter Donald Trump nutzt Zölle nicht nur als politisches Druckmittel, sondern greift damit auch massiv in die Wirtschaft ein. Höhere Importkosten treffen Unternehmen, die auf internationale Lieferketten angewiesen sind.

US-Autobauer wie Ford oder GM müssen plötzlich mehr für Bauteile zahlen oder ihre Fahrzeuge in den USA teurer produzieren. Alternativ können die Unternehmen die Mehrkosten an die Verbraucher weitergeben, was die Autos für die Kunden teurer macht und gleichzeitig die Nachfrage senkt.