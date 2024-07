Frau in Bikini tot in Stadthafen entdeckt

Die Welt wird immer reicher, aber die Deutschen sind abgehängt, zeigen Studien. Warum das so ist und wie wir aufholen können.

Wie viele Millionäre oder gar Milliardäre gibt es eigentlich auf der Welt? Wo leben die meisten von ihnen? Und wie sind sie zu ihrem Reichtum gekommen? Noch spannender aber: Wie legen sie ihr Geld an? Und was können wir von ihnen lernen, ihnen vielleicht sogar nachmachen?

Reichenreports zeigen Vermögensverhältnisse

Antworten darauf und auf viele andere Fragen rund um die Superreichen dieser Welt geben Jahr für Jahr Reichenreports verschiedener Banken und Beratungsunternehmen. Gerade erst haben die Beratung Boston Consulting Group (BCG) und die Schweizer Großbank UBS ihre Reports veröffentlicht.

Die positive Nachricht: Die Welt wird immer reicher. Die schlechte Nachricht: Westeuropa ist deutlich ärmer als andere Regionen. Die meisten Millionäre leben laut der UBS in den USA. Knapp 22 Millionen Menschen verfügen dort über ein Vermögen von mehr als einer Million Dollar.

Auf dem zweiten Platz folgt China mit geschätzt rund sechs Millionen Millionären. Deutschland kommt auf rund 2,8 Millionen Menschen mit einem Millionenvermögen und landet damit nur auf Platz fünf. Nun muss man fairerweise sagen, dass in den USA und China insgesamt mehr Menschen leben. Aber in anderen Ländern wächst die Zahl rein prozentual viel schneller.

(Quelle: Michel Passin) Die Börsenexpertin Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit. Mitte März 2024 ist ihr siebtes Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" im Börsenbuchverlag erschienen. Bei t-online schreibt sie über Investments und Finanztrends, die eine breit gestreute Basis-Geldanlage ergänzen. Sie erreichen sie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Risikoscheu kostet Rendite

Und das hat einen Grund, den die Studien auch ganz klar nennen: Es ist die Risikoscheu der Deutschen. Die Scheu vor Kursschwankungen kostet deutsche Haushalte viel Rendite – das zeigen auch die Zahlen von BCG sehr deutlich. Denn knapp 40 Prozent des Finanzvermögens sind in Sparguthaben anlegt. Wobei "anlegen" eigentlich das falsche Verb ist. Das Geld liegt herum, es arbeitet nicht.

Auch wenn die Zinsen in den vergangenen Monaten wieder gestiegen sind, hat das mit Vermögensaufbau wenig zu tun. Besser wäre es, das Geld zu investieren, es arbeiten zu lassen. Aber nur 27 Prozent ihres Finanzvermögens haben die Deutschen in Aktien und Investmentfonds investiert. Von der Börsenrallye der vergangenen Jahre haben sie deshalb kaum profitiert.

Das Vermögen schrumpfte 2022

Nun könnten Sie einwenden, dass solche Sparer aber auch das eher grauenvolle Börsenjahr 2022 nicht erleben und erleiden mussten. Das stimmt natürlich. Damals ging es an den Aktien- und Anleihemärkten kräftig abwärts. Das hat auch Spuren hinterlassen: Im Jahr 2022 schrumpfte das weltweite Haushaltsvermögen um drei Prozent, was eben den Turbulenzen an den Kapitalmärkten geschuldet war.

Aber im vergangenen Jahr wurden diese Verluste mehr als ausgeglichen. Das globale Nettovermögen kletterte um 4,3 Prozent auf 476,9 Billionen Euro, wie der Report von BCG zeigt. Die Zahlen decken sich mit denen der UBS. Von dem deutlich besseren Jahr 2023 an den Finanzmärkten haben aber vor allem Anlegerinnen und Anleger in Nordamerika und Teilen Westeuropas profitiert. Die Deutschen waren leider oft nicht dabei.

Aktien und Anleihen helfen beim Vermögensaufbau

Grundsätzlich zeigt der Report: Reicher geworden sind vor allem all jene, die ihr Geld an den Kapitalmärkten angelegt haben. Ich hoffe, Sie gehören dazu.

Die weltweiten Finanzvermögen legten dem BCG-Report zufolge um 6,9 Prozent zu. Sachwerte wie Immobilien stiegen nur um 1,9 Prozent im Wert. Und von diesem Vermögenszuwachs profitierte die Region Nordamerika besonders stark. Denn dort halten die Haushalte etwa doppelt so viel Vermögen in Finanzanlagen wie in Immobilien.

Zwar ist das in Sachwerten steckende Vermögen in Westeuropa vergleichbar mit dem in Nordamerika, beim Finanzvermögen sieht es aber ganz anders aus. Es wird deutlich weniger in Aktien und Anleihen investiert und zu viel in Spareinlagen gesteckt. Mit dem Ergebnis, dass Westeuropa deutlich ärmer ist. Vor allem Deutschland hinkt hinterher.

Die Anleger Wissen, welche Geldanlage sich wirklich lohnt! Jetzt anmelden und keine aktuelle Anlageempfehlung verpassen. Datenschutzhinweis anmelden

Deutschland kommt nur auf Platz 17