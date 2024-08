Sonderangebot bei Aktien

ETFs sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Im Jahr 2023 lag das globale ETF-Investmentvermögen bei rund 11,4 Milliarden US-Dollar . Auch in Deutschland und europaweit hat sich das ETF-Volumen seit Ende 2014 auf aktuell rund 1,4 Billionen Euro mehr als vervierfacht.

Risiken beachten

Doch der Kostenaspekt ist nicht das Einzige, was bei einem Investment in ETFs zu beachten ist. Wie bei Aktien unterliegen ETFs einem Marktrisiko. ETFs sind an die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index gebunden. Wenn der Index fällt, verlieren auch die ETFs an Wert.