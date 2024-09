Ölpreis: Tendenz sinkend

Verbraucher haben genauso wie Firmen dieser Tage also Grund zum Lächeln, wenn es zum Ölhändler des Vertrauens geht. Für Besitzer von Öltanks heißt es dazu häufig, dass man sich mit der Belieferung Zeit lassen kann. Auch an den Tankstellen sei die Auslastung gering, es gebe keinerlei Termindruck, ist vielfach zu hören .

Zum privaten Empfinden passt das Bild an den Märkten: Die Öl-Futures, die ein Indikator für die Bewegung des Ölpreises sind, schlossen vergangenen Dienstag auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren, weiß etwa Jürgen Molnar von RoboMarkets. Dabei sei die Sorge um die Nachfrage aus China nach "glanzlosen Wirtschaftsdaten" wieder in den Vordergrund gerückt.

Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder senkte ihre Prognose für das Wachstum der Rohölnachfrage in den Jahren 2024 und 2025, was den Ölpreisen zu schaffen machte. Und das, obwohl der im Golf von Mexiko erstarkende Sturm "Francine" die Energieproduktion erheblich beeinträchtigen könnte.

Sinkende Nachfrage nach Öl

"Die Ölpreise fallen weiter, weil die Nachfrage saisonal und zyklisch schwächer wird", sagte Peter McNally, globaler Leiter der Analystenabteilung von Third Bridge. "Was die Saison betrifft, so ist die Fahrsaison vorbei, und der Markt erwartet von nun an eine normale Abschwächung", sagte er gegenüber MarketWatch.