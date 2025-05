Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Wie kann ich mein Erspartes vor Inflation sichern?

Voraussichtlich 2,1 Prozent Inflation meldet das Statistische Bundesamt für den April 2025. Der Wert zeigt an, um wie viel teurer repräsentative Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr geworden sind. Lesen Sie hier, wie sich der t-online-Warenkorb verteuert hat.

Damit trifft die Preissteigerung in etwa den von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Wert von zwei Prozent. Leicht steigende Preise haben einen positiven Effekt auf den Konsum und die Wirtschaft. Wer dagegen Geld anspart, erlebt den negativen Effekt der Inflation: Das Geld wird weniger wert.

Ein Ehepaar, beide Anfang 70, fragte t-online vor diesem Hintergrund, wie es am besten sein Geld anlegen könnte, um zumindest die Inflation auszugleichen. Denn in Aktienfonds, so hätten sie gelesen, solle man mindestens zehn bis 15 Jahre lang anlegen.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Diese Anlagemöglichkeiten gibt es

Eine Möglichkeit, die Inflation auszugleichen, sind Tagesgeld und Festgeld. Beim Tagesgeld können Sparer jederzeit auf ihr Geld zugreifen, bekommen aber mancherorts dennoch Zinsen, die die aktuelle Inflation schlagen können. Der Geldratgeber "Finanztip" analysiert regelmäßig, wo es die besten, dauerhaft guten Zinsen gibt. Die Nase vorn haben derzeit die niederländische Ayvens Bank (ehemals Leaseplan) und die schwedische Resurs Bank. Sparer bekommen dort 2,3 bzw. 2,1 Prozent Zinsen pro Jahr.

Um bei diesen Banken Geld anzulegen, müssen Sie ein Konto eröffnen. Bei der Resurs Bank geht das über die Online-Zinsplattform Weltsparen. Bei der Ayvens Bank können Sie mit dem Smartphone die App herunterladen und sich registrieren. Wichtig: Filialen solcher Banken gibt es hierzulande nicht. Ohne einen Laptop, ein Smartphone und die Bereitschaft, digital auf die Bankdienstleistungen zuzugreifen, geht es also nicht. Sicher ist das Geld dennoch: Guthaben bis 100.000 Euro sind durch die Einlagensicherung der jeweiligen Länder abgedeckt.

Beachten Sie: Die Zinsen beim Tagesgeld ändern sich in der Regel mit dem Einlagenzins der EZB. Über diesen und andere Leitzinsen wird alle sechs Wochen entschieden. Die EZB senkt die Leitzinsen unter anderem, wenn die Inflationsrate niedriger ist als die angestrebten zwei Prozent. Seit dem 23. April 2025 liegt der EZB-Einlagenzins bei 2,25 Prozent. Experten erwarten aber, dass er im weiteren Jahresverlauf bis auf zwei Prozent absinken könnte.

Mit Festgeld können Sie dagegen häufig etwas mehr herausholen als mit Tagesgeld. Der Zins ist dabei über Monate oder wenige Jahre garantiert. Der Preis dafür: Sie kommen in dieser Zeit nicht an Ihr Geld heran. Laut "Finanztip" gibt es beim Zahlungsdienstleister Klarna derzeit mit 2,74 Prozent pro Jahr für 36 Monate die (dauerhaft) besten Zinsen. Um ein Konto zu eröffnen, müssen Sie die Klarna-App herunterladen. Die Leasingfirma Grenke bietet mit 2,7 Prozent pro Jahr (über 36 Monate) ebenfalls dauerhaft gutes Festgeld. Einlagen bis 100.000 Euro sind auch hier staatlich geschützt. Die Zinsen werden in der Regel jährlich gutgeschrieben und am Ende der Laufzeit des Festgelds ausbezahlt.

Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe ETFs

Wenn es etwas mehr Rendite sein soll und Sie sich vorstellen können, bei Ihrer Bank oder einem Broker ein Onlinedepot zu eröffnen, kommen auch spezielle Fonds infrage, um die Inflation auszugleichen. Es handelt sich um sogenannte geldmarktnahe Fonds, die an der Börse handelbar sind (ETFs). Auf dem sogenannten Geldmarkt leihen und verleihen Banken, Unternehmen oder Staaten kurzfristig – teils über Nacht – Geld zu einem Zins, der häufig etwas höher liegt als der Einlagenzins der EZB. Über geldmarktnahe ETFs können Sparer an diesem Zins auf zwei Arten teilhaben: Entweder investiert der Fonds in kurz laufende Anleihen, oder er bildet über Tauschgeschäfte den Geldmarktzins indirekt ab.

"Finanztip" empfiehlt unter anderem geldmarktnahe ETFs der Fondsgesellschaften Xtrackers (ISIN: LU0335044896), Amundi (ISIN: FR0010510800), iShares (ISIN: DE000A0Q4RZ9) und Deka (ISIN: DE000ETFL227). Die Fonds bringen Anfang Mai 2025 mehr als drei Prozent Rendite und damit etwas mehr als Tages- oder Festgeld. Ihr investiertes Geld ist dabei sogenanntes Sondervermögen: Würde der ETF-Anbieter insolvent, haben Sparer Anspruch auf den Wert der zugrundeliegenden Anlagen. Diese können im Wert schwanken. Insgesamt bewertet "Finanztip" das Risiko von geldmarktnahen ETFs aber gering: unter anderem wegen der extrem kurzen Laufzeiten und einem täglichen Ausgleich von Wertdifferenzen.

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Wie schützt Gold vor Inflation im Krisenzeit? Wie findet man eine sichere Anlageform trotz Inflation? Wie sichere ich Geldanlage trotz Inflation? 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Alternative zum Festgeld: Laufzeit-ETFs