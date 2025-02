Chance und Risiko sind ein untrennbares Duo: keine Chance ohne Risiko, kein Risiko ohne Chance – auch und vor allem an der Börse. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, sogar sein soll, dann müssen Sie auch ein bisschen mehr Risiko eingehen. Das heißt aber nicht, dass Sie gleich so sportlich unterwegs sein müssen wie ich, mit meinem Aktienanteil von 80 Prozent, oder gar wild zocken sollten. Auch ein ausgewogenes Depot bringt Sie ans Ziel.

In meiner letzten Kolumne habe ich Ihnen das konservative "Smart Beta"-Depot aus meinem Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" vorgestellt, das sich eher für Anlegerinnen und Anleger eignet, die sehr vorsichtig sind. Das ausgewogene Depot ist etwas für die Mutigeren, für diejenigen, die höhere Schwankungen ertragen können – in der Gewissheit, dass bei breiter Risikostreuung langfristig auch die Rendite höher ist.

Aktienanteil von 50 Prozent für mehr Rendite

Dass das ausgewogene Depot besser abschneidet als das konservative, ist kein Wunder, denn der Aktienanteil ist mit 50 Prozent deutlich höher. Es schwankt allerdings auch stärker als die konservative Variante. Sie brauchen also etwas mehr "Mut", ein anderes Risikoprofil. Nun können Sie ein solches Depot sehr einfach gestalten, beispielsweise mit zwei ETFs , einen auf dem MSCI All Country World Index und einen auf eine Mischung von Unternehmens- und Staatsanleihen mit guter bis bester Bonität. Natürlich sind auch aktiv gemanagte Fonds eine Alternative, wenn Sie sich damit wohler fühlen.

Aktien aus Schwellenländern und Nebenwerte als Renditebooster

Im Buch habe ich den DJ Global Select Dividend 100 für das Musterdepot gewählt. Fehlt noch ein Baustein: Nebenwerte machen einen Anteil von 14 Prozent in Ihrem ausgewogenen Depot aus. Das geht mit einem global investierenden ETF oder zwei ETFs auf europäische und amerikanische Small Caps, also kleinere Unternehmen. Nebenwerte mögen mitunter heftig schwanken, aber sie sind eine äußerst renditestarke Anlageklasse – und gehören deshalb auf jeden Fall in Ihr ausgewogenes Portfolio.