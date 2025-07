Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Börsen ziehen davon, Europa verliert an Schwung – dabei sah es zuletzt noch ganz anders aus. Was hinter der Entwicklung steckt und wie man jetzt handeln kann.

Die Reaktion des Deutschen Aktienindex am Tag nach dem Zollabkommen war so einfach wie erklärbar. Als Montag früh die ersten privaten Anleger den sogenannten Deal noch feierten, zogen sich die institutionellen Teilnehmer im Tagesverlauf mehr und mehr aus dem Dax zurück.

Am Markt war man sich schnell einig: Trump hatte die EU ganz schön im Regen stehen lassen. Beim Handschlag mit ihm wirkte Ursula von der Leyen wie eine ahnungslose Autokäuferin, der ein windiger Händler überteuerten Murks angedreht hatte – die sich aber trotzdem freute, weil der Tank immerhin voll war.

So nahmen es Anleger auch bezogen auf europäische Autoaktien auf. Denn das Zollabkommen ist alles andere als großartig für die Europäer. Immerhin müssen die nationalen Regierungen noch zustimmen – wer weiß, ob final alles so bleibt.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

Europäische Indizes überraschen 2025

Ende Juli lässt sich aber festhalten: Trump hat einiges wieder geradegerückt. Der US-Dollar nähert sich erneut der Marke von 1,15 Dollar zum Euro, und die globale Börsenlage zeigt ein ungewohntes Bild. Während in den vergangenen Jahren die US-Tech-Riesen den Ton angaben, mischen 2025 auch europäische Indizes ganz oben mit – und das nicht nur dank der bekannten Schwergewichte.

"Besonders die deutschen Nebenwerte im SDax und MDax zeigen seit Wochen beachtliche Form und profitieren von den in Aussicht gestellten Infrastrukturprogrammen", so Thomas Soltau von Smartbroker, bei dem Anleger auch kleine Titel wie Heidelberger Druck oder Deutz zuletzt wiederentdeckt und nach oben geschoben haben. Allerdings hat Europa seine Performance insgesamt im Grunde bis Juni abgeliefert, und seitdem wendet sich das Blatt wieder Richtung Trump. Er gewinnt am Ende nämlich doch.

Nasdaq mit beeindruckendem Aufschwung

Allen voran hat der Nasdaq 100 zuletzt wieder zunehmende Schwungkraft gezeigt und sich im Performancevergleich sogar am Euro Stoxx 50 vorbeigeschoben. "Auch Aktien wie Delta Airlines, AMD, Caterpillar oder JP Morgan unterstreichen, dass sich die Nachholrally in den USA durch alle Branchen zieht. Der Dow Jones kratzt an seinem Rekordhoch, und international lässt er Indizes wie den Nikkei als Schlusslicht weit hinter sich", so Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Kurzfristig hingegen mahnt das Aktienklima auch in den USA zur Vorsicht. Die Quartalssaison läuft nach Titeln wie Amazon, Apple und Nvidia Anfang August so langsam aus. "Der Fear & Greed-Index, der die Emotionen Angst und Gier an der Börse misst, liegt auf Rekordhoch", so Experte Molnar.

Der Nasdaq 100 bewegt sich mittlerweile seit 60 Handelstagen über seinem 20-Tage-Durchschnitt – das gab es zuletzt zur Jahrtausendwende. Gut neun von zehn Indizes notieren derzeit über dem Monatsdurchschnitt – statistisch kein Dauerzustand.

Günstige Absicherung gegen Kursschwankungen

Die Kurse der Volatilitätsindizes VIX und VDax deuten darauf hin: Eine Absicherung des eigenen Depots ist aktuell besonders günstig – gerade mit Blick auf die oft nervösen Börsenmonate August und September. "Die Volatilitäten liegen nahe den Jahrestiefs", sagen die Experten der Börse München. Beim VIX – dem Angstbarometer der Wall Street, das die erwarteten Kursschwankungen im US-Aktienindex S&P 500 misst – bedeutet das derzeit einen Wert von nur 14.