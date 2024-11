Die Regeln sind einfach: In Deutschland sind es rund zehn Prozent, in den USA 20 Prozent, in Italien wird die Servicegebühr "coperto" (wörtlich: das Gedeck) auf die Rechnung aufgeschlagen, und in Japan ist diese Sitte völlig unüblich. Wenn Sie dort doch ein Trinkgeld geben wollen, dann bitte dezent in einem Umschlag.