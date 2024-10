Indirekt in Bitcoin investieren

Anleger, die nicht in einzelne Kryptowährungen investieren möchten, können sogenannte ETPs (Exchange Traded Products) kaufen. Da Bitcoin-ETFs in Deutschland nicht zugelassen sind, bieten ETPs eine indirekte Beteiligung an der Wertentwicklung digitaler Währungen. Diese können bei Bison, Finanzen.net Zero, Justtrade und Traders Place gekauft und gehandelt werden.

Kryptowährungen ungeeignet für Rente

Wer in erster Linie mit Kryptowährungen für das Alter vorsorgen will, sollte lieber eine andere Geldanlage in Erwägung ziehen. Bitcoin & Co. eignen sich aus mehreren Gründen nicht für die Altersvorsorge: Die Kurse schwanken sehr stark, zum Teil in äußerst kurzen Zeiträumen. Kryptowährungen haben im Gegensatz zu Aktien keinen inneren Wert, aus dem sich ein realer Gegenwert errechnen ließe.