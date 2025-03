Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst den Unterschied zwischen "gebraucht" und "generalüberholt" kennen – Letzteres wird oft auch als "refurbished" bezeichnet. Denn was nach einer Nebensächlichkeit klingt, hat in der Praxis große Auswirkungen auf den Aufbereitungsprozess und die damit verbundenen Qualitätsstandards.

Gebraucht, generalüberholt oder refurbished

Im Kern besteht der Unterschied zwischen "gebraucht" und "generalüberholt" darin, dass ein gebrauchter Artikel in der Regel so verkauft wird, wie er ist. Gebrauchsspuren sind oft deutlich sichtbar. Ein generalüberholter Artikel wurde hingegen wieder in einen Zustand versetzt, der näher an einem neuen Produkt liegt.