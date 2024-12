News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Was passiert mit einer Teilrente, wenn man nicht mehr arbeiten kann?

Der Übergang in die Rente lässt sich flexibler gestalten, als die meisten denken. Ob Altersteilzeit, vorzeitiger Ruhestand mit oder ohne Abschläge oder Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus – es gibt viele Alternativen zum regulären Rentenbeginn. Auch der Bezug einer Teilrente kann eine Option sein.

Dabei beziehen Sie vorzeitig Rente, aber eben nur zu einem Teil. Möglich sind zwischen 10 und 99,99 Prozent Ihrer vollen Rentenhöhe. Voraussetzung ist, dass Sie mindestens 63 Jahre alt sind. Auch ein t-online-Leser spielt mit dem Gedanken, ab diesem Alter Teilrente zu beziehen. Er überlegt, 20 Prozent seiner Rente in Anspruch zu nehmen und bis zu seinem regulären Renteneintrittsalter mit 66 Jahren und sechs Monaten in Teilzeit weiterzuarbeiten. Allerdings fragt er sich, was geschieht, wenn er im Zeitraum der Teilzeitarbeit in Kombination mit Teilrente arbeitslos oder erwerbsunfähig wird.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. 1 2 Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage an uns Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Weiter zurück absenden Weitere Fragen stellen * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

"Sollten Sie während des Bezuges der Teilrente erkranken oder arbeitslos werden, prüft die Krankenkasse oder die Agentur für Arbeit, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Sie Anspruch auf Krankengeld oder Arbeitslosengeld haben", erklärt Silke Pottin von der Deutschen Rentenversicherung Bund. "Sollten Sie so schwer erkranken, dass eine Erwerbsminderung eintritt, können Sie Ihre Teil-Altersrente in eine Vollrente umwandeln."

Hierfür reicht eine einfache Mitteilung an Ihren Rentenversicherungsträger. Die Umwandlung einer Altersrente – auch einer Teilrente – in eine Erwerbsminderungsrente ist nicht möglich.

Diese Vorteile bringt eine Teilrente

Mit einer Teilrente können Sie die Abschläge bei der Altersrente für langjährig Versicherte etwas mildern. Denn dann wird nur ein Teil Ihrer Rente gekürzt – und Sie sammeln zusätzliche Rentenpunkte, indem Sie weiterarbeiten.