Nach § 1601 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind Verwandte in gerader Linie gegenseitig unterhaltspflichtig. Das bedeutet, dass Kinder gesetzlich dazu verpflichtet sind, für den Lebensunterhalt ihrer Eltern aufzukommen, wenn diese bedürftig sind.

Pflegekosten: Wann Kinder zahlen müssen

Wie die Kosten berechnet werden

Die Höhe der Zahlung richtet sich nach dem unterhaltsrechtlich relevanten Einkommen der Kinder. Dazu wird zunächst das durchschnittliche Nettoeinkommen ermittelt. Bei Arbeitnehmern ist das der Durchschnitt des Nettogehalts aus den zwölf zusammenhängenden Monaten vor Eintritt des Unterhaltsbedarfs – Steuern und Sozialbeiträge sind also schon abgezogen. Bei Selbstständigen zählt das durchschnittliche Nettoeinkommen der zurückliegenden drei bis fünf Jahre.

Zusätzlich wird Selbstbehalt gewährt

Da sich nach Ansicht des Oberlandesgerichts München ( Az. 2 UF 1201/23 e ) das nötige Jahresbruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro auf ein unterhaltsrechtliches Einkommen von etwa 5.000 bis 5.500 Euro im Monat herunterrechnen lasse ( mehr dazu hier ), bliebe Kindern nach Abzug des Mindestselbstbehalts also noch ein bereinigtes Nettoeinkommen zwischen 2.350 und 2.850 Euro monatlich.

Die Hälfte davon müssen sie an Elternunterhalt zahlen, also zwischen 1.175 und 1.425 Euro – höchstens jedoch die Eigenbeteiligung an den Pflegeheimkosten, die der Elternteil nicht mit eigenen Einkünften decken kann.