Bis die Rente voll steuerpflichtig wird, dauert es aber noch: Erst ab 2058 müssen Rentner ihre Bezüge zu 100 Prozent versteuern. Bis dahin gelten niedrigere Prozentsätze, deren genaue Höhe von dem Jahr abhängt, in dem Sie erstmals gesetzliche Rente erhalten. 2025 liegt dieser Rentenfreibetrag zum Beispiel bei 16,5 Prozent. Das heißt: 83,5 Prozent der Rente sind steuerpflichtig. Was für andere Jahre des Rentenbeginns gilt, lesen Sie hier.

Rente: Öffnungsklausel verhindert zu hohe Besteuerung

Probleme mit der nachgelagerten Besteuerung kann es geben, wenn Sie in der Vergangenheit sehr hohe Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben. Genauer: Wenn Sie viele Jahre Beiträge geleistet haben, die über dem Jahreshöchstbetrag in der gesetzlichen Rentenversicherung lagen – also über der maximal möglichen Summe aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Dieser Höchstbetrag richtet sich nach der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Sie gibt an, bis zu welcher Höhe Ihres Einkommens Sie Rentenbeiträge zahlen müssen (mehr dazu hier).