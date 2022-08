Hebesatz bei Grundsteuer: Berechnung, Höhe, Bedeutung

Aktualisiert am 08.08.2022 - 16:42 Uhr

Jedes Jahr zahlen Eigentümer Grundsteuer. Wie teuer es wird, liegt vor allem an den Kommunen. Sie haben das letzte Wort beim Hebesatz.

Wer ein Haus, eine Wohnung oder ein unbebautes Grundstück besitzt, muss in diesem Jahr liefern. Wegen der Grundsteuerreform verlangen die Finanzämter diverse Daten von Eigentümern. Anschließend kann die Steuer neu berechnet werden.

Ein entscheidender Faktor in der Gleichung ist der sogenannte Hebesatz. Er bestimmt maßgeblich, wie hoch die Grundsteuer am Ende ausfällt. Wir erklären, was der Hebesatz genau ist und wie Sie mit seiner Hilfe die Grundsteuer berechnen.