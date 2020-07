Gehaltskürzung nicht akzeptiert

Ryanair will mehrere Standorte in Deutschland schließen

22.07.2020, 09:58 Uhr | rtr, cho

Ryanair will gleich mehrere Stützpunkte in Deutschland dichtmachen. Der Billigflieger streicht Stellen, weil die Belegschaft Kürzungen bei Gehältern nicht akzeptieren wollte.

Die Fluggesellschaft Ryanair hat einen Streit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) eskalieren lassen: Weil die Mitarbeiter Gehaltskürzungen in der Corona-Krise nicht hinnehmen wollten, sollen jetzt komplette Standorte geschlossen werden. Den Anfang mache die Basis am Flughafen Frankfurt-Hahn am 1. November, wie das Unternehmen am Dienstag in Dublin erklärte.

Vor dem Winter könnten auch die Stützpunkte in Berlin-Tegel und Düsseldorf zumachen. Die in Hahn stationierten Piloten sollen noch in dieser Woche informiert werden. Weitere Cockpit-Beschäftigte in Frankfurt, Köln und Berlin sollen folgen. "Wir müssen mit alternativen Maßnahmen zu Einsparungen weitermachen, die Schließung von Basen und Kündigungen bedeuten", hieß es in einer Information der Airline an die Piloten in Deutschland.

Nach Informationen der britischen BBC hatte Ryanair 20 Prozent der Gehälter einsparen wollen. Bei den schon bisher schlechtestbezahlten Mitgliedern der Kabinencrews hätten es fünf Prozent sein sollen.

Ryanair mit ähnlicher Strategie in Wien erfolgreich

Bei der österreichischen Tochter Laudamotion hatte Ryanair eine ähnliche Strategie gefahren – mit Erfolg. Nach anfänglichem Widerstand stimmten die Gewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern Einbußen zu. Ryanair hatte zuvor mit dem Ende des Standorts Wien samt seiner rund 300 Beschäftigten gedroht. Der österreichischen Zeitung "Standard" zufolge soll jenen 94 Beschäftigten, die gegen die Vereinbarung gestimmt hatten, gekündigt werden.

Alle Fluggesellschaften sind vom Einbruch des Luftverkehrs durch die Pandemie hart getroffen und bauen massiv Arbeitsplätze ab. Der Flugverkehr in Europa kam zwischenzeitlich fast komplett zum Erliegen.