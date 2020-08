Aktuelle Umfrage

Millionen Deutsche überziehen für den Urlaub ihr Konto

11.08.2020, 10:41 Uhr | fls, t-online.de

Badegäste in Schleswig-Holstein auf dem Weg zum Strand: Statt ins Ausland zu reisen, machen Millionen Deutsche in diesem Jahr Urlaub in der Heimat. (Quelle: Gregor Fischer/dpa)