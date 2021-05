Für die Vielfalt

Lego verkauft Regenbogen-Set für LGBTQ-Szene

20.05.2021, 16:04 Uhr | to, t-online

Mit einem neuen Set will Lego Vielfalt und gesellschaftliche Inklusion feiern. Die bunten Figuren sollen die "LGBTQIA+-Community" symbolisieren.

Zum 1. Juni bringt der Spielzeugfabrikant ein neues Set raus, das der "LGBTQIA+-Community" gewidmet ist. Unter dem Motto "Everybody is Awesome" (Jeder ist toll) stehen sie für sexuelle und gesellschaftliche Vielfalt. Das berichtete die britische Zeitung "The Guardian" am Donnerstag.

Elf bunte Figuren sollen mit ihrer Farbe jeweils eine bestimmte Identität repräsentieren. Die Farben des Regenbogens stehen dabei für die Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Intersexuellen, Asexuellen und allen, die sich der queeren Community zugehörig fühlen.



Die Trans-Szene wird in Anlehnung an ihre Fahne explizit durch die Farben Weiß, Hellblau und Rosa geehrt. Eine schwarze und eine braune Figur symbolisiert die Hautfarben und Hintergründe der Community. Eine weitere Besonderheit: Anders als bei Lego üblich wurden den Figuren kein spezielles Geschlecht zugeordnet.

Der Schöpfer der Reihe ist der Lego-Designer Matthew Ashton. In einer Pressemittteilung des Konzerns erklärte er seinen Hintergedanken: "Ich wollte ein Modell kreieren, das Inklusion symbolisiert und alle feiert, ganz egal, wie man sie sich identifizieren oder wen sie lieben."