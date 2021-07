Im Mai

Deutsche Exporte steigen leicht an – fast wieder Vorkrisenniveau

08.07.2021, 10:38 Uhr | AFP

Container (Symbolbild): Die Exporte ziehen weiter an. (Quelle: Chris Emil Janßen/imago images)

Die Zeichen stehen auf Erholung: Die Ausfuhren aus Deutschland kletterten im Mai nach oben. Damit lagen die Exporte nur knapp unter dem Niveau von Februar 2020.

Die deutschen Exporte haben im Mai gegenüber dem Vormonat April leicht zugelegt und lagen fast wieder auf Vorkrisenniveau. Der Wert der Ausfuhren von Waren made in Germany betrug im Mai 109,4 Milliarden Euro, das waren 0,3 Prozent mehr als im April, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Damit lagen die Exporte nur 0,3 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020, dem letzten Monat vor Beginn der Corona-Einschränkungen in Deutschland.

Die Importe stiegen von April bis Mai deutlich kräftiger, nämlich um 3,4 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Der Wert lag im Mai bei 97,1 Milliarden Euro und damit um 9,4 Prozent über Vorkrisenniveau.

Im Vorjahresvergleich stiegen die Exporte um 36,4 Prozent und die Importe um 32,6 Prozent. Dieser Anstieg begründet sich vor allem durch das niedrige Niveau im Frühjahr 2020, wie die Statistiker hervorhoben.