Im Livestream

Hier sehen Sie den Start von Jeff Bezos ins All

20.07.2021, 11:04 Uhr | cho, dpa

Auf in den Weltraum: Amazon-Gründer Jeff Bezos (2.v.l.) startet mit seinem Bruder Mark Bezos (l.) der Luftfahrtpionierin Wally Funk und dem Niederländer Oliver Daemen ins All. (Quelle: Blue Origin via ZUMA Press Wire/dpa)

Richard Branson hat es vorgemacht, jetzt will der ehemalige Amazon-Chef nachlegen: Jeff Bezos fliegt mit seiner Rakete "New Shepard" in den Weltraum. Hier können Sie den Start live verfolgen.

Der nächste Milliardär startet ins All: Nur rund zehn Tage nach Richard Branson will nun auch Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Kurztrip in seinem eigenen Raumschiff unternehmen. Losgehen soll es ab 15 Uhr deutscher Zeit.



Mit an Bord der "New Shepard" sind Bezos' Bruder Mark, die 82-jährige frühere US-Pilotin Wally Funk und der 18-jährige Niederländer Oliver Daemen, der den Flug von seinem Vater geschenkt bekommen hat.

Hier können Sie den Start live mitverfolgen:

Nach dem Start soll das Raumschiff innerhalb von zwei Minuten auf mehr als 3.700 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Nach drei Minuten soll die Schwerelosigkeit einsetzen, bevor die dann abgetrennte Kapsel ihren höchsten Punkt in mehr als 100 Kilometer Höhe über der Erde erreicht.



Bezos' Weltall-Flug soll nur zehn Minuten dauern

Danach soll sie wieder in die Erdatmosphäre eintreten und durch große Fallschirme abgebremst in der texanischen Wüste landen. Insgesamt soll der Trip gerade einmal zehn Minuten dauern.

Das Rennen gegen den britischen Milliardär Branson hat Bezos zwar verloren, er könnte mit seinem Flug aber immerhin zwei Rekorde aufstellen. Denn Luftfahrtpionierin Wally Funk wäre der älteste Mensch, der je ins All geflogen ist, Oliver Daemen der jüngste.

Gilt Bransons' Trip überhaupt als Weltall-Flug?

Branson war am 11. Juli vom US-Bundesstaat New Mexico mit der "VSS Unity" auf eine Höhe von mehr als 80 Kilometern aufgestiegen. Unter Experten ist strittig, ob der 70-Jährige damit überhaupt im Weltall war.



Der Internationale Luftfahrtverband sieht 100 Kilometer über der Erde als Grenze zum Weltraum an, eine verbindliche internationale Regelung gibt es aber nicht.