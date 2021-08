Verhärtete Fronten

Darum dürfte dieser Tarifstreit bei der Bahn lange dauern

Die GDL ruft zur zweiten Streikrunde auf: Ab Montag legen die GDL-Lokführer den Bahnverkehr erneut für zwei Tage lahm. Millionen Reisende sind betroffen – und das wohl nicht zum letzten Mal.



Der Tarifstreit bei der Bahn geht in die zweite Runde: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ruft erneut ihre Mitglieder zum Streik auf. Im Güterverkehr soll der Ausstand schon am Samstagnachmittag um 17 Uhr beginnen. Fahrgäste im Personenverkehr können sich diesmal besser auf den Arbeitskampf einstellen. Hier soll der Streik am Montag um 2.00 Uhr beginnen und am Mittwoch um 2.00 Uhr enden.



"Die Deutsche Bahn (DB) hat sich keinen Schritt bewegt. Weder der eindrucksvolle Arbeitskampf in der vergangenen Woche noch die von breiter Solidarität getragene Protestkundgebung unseres Dachverbandes dbb vor dem Bahntower haben bisher zu einem Sinneswandel des Arbeitgebers geführt", schreibt die GDL in einer Pressemitteilung am Freitag.



Millionen von Bahnkunden droht nun wieder eine Streikphase wie zuletzt 2015. Hier hat die GDL insgesamt 9 Streiks organisiert, bis es zu einer Einigung mit der Bahn kam. Damals streikte die GDL 6 Tage in Folge, der neunte Streik hatte damals nicht einmal mehr ein Enddatum.



GDL stellt viele Streiks in Aussicht

Auch bei der aktuellen Tarifstreitrunde scheint die GDL wild entschlossen, nicht weiter zurückzuweichen. "Die Mitarbeiter des Zugpersonals und der Infrastruktur, die Kollegen in den Werkstätten und die Fahrdiensteiter haben trotz des hohen Drucks, der vom Arbeitgeber und der EVG auf sie ausgeübt wurde, schon einmal ein deutliches Zeichen gesetzt – und sie werden es wieder tun. Sie werden es so lange tun, bis der Arbeitgeber den Eisenbahnern und Eisenbahnerinnen die Anerkennung und Wertschätzung zukommen lässt, die sie verdienen“, so die Gewerkschaft.

Doch warum eskaliert ausgerechnet dieser Tarifstreik in der Corona-Pandemie nun so außergewöhnlich wie zuletzt 2015? Tatsächlich geht es der GDL nicht nur um eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent – die Motivationen und Forderungen sind vielschichtig.



t-online gibt einen Überblick, was Reisende in den kommenden Wochen erwarten müssen und warum diese Tarifstreit noch länger andauern dürfte.

Bereits an diesem Samstag, 21. August, legen die GDL-Lokführer im Güterverkehr die Arbeit nieder. Ab Montag, 2 Uhr, folgt dann der Personenverkehr und dürfte Millionen von Bahnreisenden in den Schulferien stark beeinträchtigen. Der Arbeitskampf endet laut der GDL am Mittwoch, um 2 Uhr morgens.

Es ist der zweite Streik im aktuellen Konflikt. Bereits am Dienstag, 10. August, bis Freitag, 13. August, hatte die GDL mit einer Streikrunde im Güter- und Personenverkehr der Bahnspitze gezeigt, wie weit die Gewerkschaft im Tarifstreit gehen möchte.

Die Mitglieder der GDL hatten mehrere Wochen Zeit, über einen ersten Streik im Tarifkonflikt abzustimmen. 95 Prozent haben sich für stehende Züge entschieden, die Gewerkschaftsleitung hatte eine Zustimmung von über 90 Prozent erwartet. Die Beteiligung an der Urabstimmung war groß. Rund 70 Prozent der Mitglieder gaben bis zum 6. August ihre Stimme ab.

GDL sah ersten Streik als Erfolg, Bahn stapelt tiefer

Beide Seiten bewerteten den Erfolg der ersten Streikrunde sehr unterschiedlich. Die Bahn hatte erklärt, die GDL-Spitze habe ihr Ziel verfehlt, da nur ein Viertel der 20.000 Lokführer gestreikt habe. Weselsky sagte, die Bahn habe – anders als behauptet – nicht einmal einen stabilen Not-Fahrplan mit einem Viertel der Fernzüge fahren können und wertete den ersten Streik als vollen Erfolg. Der Osten des Landes war in der Streik-Woche deutlich stärker betroffen als der Westen des Landes, da dort mehr Lokführer noch verbeamtet sind.

Für Millionen Reisende in Deutschland ist der eskalierende Konflikt eine schlechte Neuigkeit, denn: Die GDL könnte den bundesweiten Bahnverkehr erneut zum großen Teil lahmlegen.

Großteil der Lokführer sind Mitglieder der GDL

Beim gesamten Bahnpersonal ist die GDL nach Schätzungen zwar die kleinere Gewerkschaft, aber bei den Lokführern haben sie die Nase vorn. Nach Insiderinformationen ist der überwiegende Teil der Lokführer der Bahn bei der GDL organisiert – und ohne diese fährt kein Zug.



In zehn Bundesländern sind zudem die Sommerferien noch nicht beendet. Reiserückkehrer könnten in der kommenden Streikrunde mitten ins Verkehrschaos geraten.

Schlimmster Streik der Gewerkschaftsgeschichte droht

Die Zeichen verhärten sich, dass Deutschland einer der schlimmsten Streiks in der Gewerkschaftsgeschichte bevorstehen könnte. Im t-online-Interview sagte Weselsky bereits: "Die Streiks werden härter und länger als in der Vergangenheit". Und am Dienstag betonte der GDL-Chef, die große Unzufriedenheit der Mitarbeiter.

Der bislang längste Streik der GDL vor sechs Jahren dauerte insgesamt sechs Tage, es war der achte von damals insgesamt neun Streiks der GDL. Die Streiks trafen Millionen Zugreisende und kosteten die Deutsche Bahn einige Kunden im Güterverkehr.

Die GDL betonte nach der ersten Streikrunde bereits, dass nur ein neues Angebot der Bahn weitere Streiks verhindern könnte. Diese forderte die Gewerkschaft aber lediglich auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Daher rollt nun die zweite Streikwelle auf die Bankkunden zu. Die GDL machte in der Vergangenheit bereits deutlich, dass die Gewerkschaft bereit ist, den Streit in die Länge zu ziehen. Die Gewerkschaft könne an sich so lange die Arbeitskampfmaßnahmen durchziehen, dass es "dem Land nicht zuzumuten wäre".



Die GDL verweist auf Abschlüsse mit anderen Unternehmen, etwa der Transnet, und fordert die Deutsche Bahn nun zu einem Entgegenkommen auf. Die Bahn wiederum hat bereits in den vergangenen Wochen Gesprächsbereitschaft signalisiert und das Scheitern der Verhandlungen der GDL zugeschrieben.



Die Stimmung in der Gewerkschaft scheint klar gegen das DB-Management gerichtet zu sein. "Unsere Kolleginnen und Kollegen wollten schon lange in den Arbeitskampf. Wir standen bisher auf der Bremse. Wir haben versucht, Kompromisse zu finden", betonte Weselsky dagegen bei der Pressekonferenz. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler warf der GDL dagegen mangelnden Verhandlungswillen am Freitag vor.

Bei dem Tarifkonflikt geht es nicht nur um bessere Löhne. Vielmehr ist der Konflikt aus mehreren Gründen entgleist. Das bestätigt auch die Bahn aus ihrer Verhandlungsperspektive. Drei Streitpunkte gibt es, die unterschiedlich stark in die Öffentlichkeit getragen werden:

die Bedingungen eines neuen Tarifs, unter anderem mit den Streitthemen Gehaltserhöhung, Altersvorsorge und Corona-Bonus,

der Streit um die Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes,

der interne Konflikt zwischen der GDL und der EVG.

Der Streit um einen neuen Tarif

Erste Annäherung gab es zwischenzeitlich bei den Tarifforderungen – mittlerweile scheinen hier die Fronten allerdings verhärtet. Ende Mai etwa hatte die GDL ihre Forderungen verringert. Seitdem fordert die Gewerkschaft eine Einkommenserhöhung um 1,4 Prozent in 2021 und 1,8 Prozent in 2022. Der Tarif solle dabei über 28 Monate laufen und die GDL möchte für jedes Mitglied einen Corona-Bonus von 600 Euro.

Das jüngste Angebot der Bahn sieht eine Lohnsteigerung von 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 vor und 1,7 Prozent zum 1. März 2023 mit einer Laufzeit von 40 Monaten. Die Bahn verweist dabei auf eine vergangene Gehaltserhöhung von über 2 Prozent im Sommer 2020. Einen Corona-Bonus listet die Bahn in ihrem aktuellen Angebot nicht. Weitere Streitpunkte im Tarif sind die Modelle der Altersvorsorge und die Ruhezeiten zwischen den Schichten.



Die GDL lehnte das Angebot der Bahn am 28. Juli scharf ab. Das führte auch zu kühleren Worten der Bahn. "Alles liegt auf dem Tisch. Es fehlt einzig der Verhandlungswille der GDL", sagte Personalvorstand Seiler zuletzt.

Das Tarifeinheitsgesetz: Welche Gewerkschaft hat mehr Macht?

Der größere Konflikt tobt aber hinter den Gehaltsverhandlungen – und zwar beim sogenannten Tarifeinheitsgesetz. Das besagt, dass nur die Tarife der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in einem Betrieb zählen. In 71 der knapp 300 Bahnbetrieben sind die zwei Gewerkschaften GDL und EVG vertreten. Die GDL bestreitet, dass der interne Machtkampf eine Rolle im aktuellen Tarifkonlfikt spielen würde - versuchen aber mit gleichzeitig, mit drastischen Maßnahmen Mitglieder bei der EVG abzuwerben.

Laut der Bahn ist die EVG die deutlich größere Gewerkschaft und stellt in 55 der 71 Bahn-Betriebe die Mehrheit, die GDL dagegen nur in 16. Gegen diese Einschätzung wehrt sich die GDL. Bis Ende 2020 herrschte eine Sonderregelung im Bahn-Konzern, der die Anwendung beider Tarifverträge in diesen Betrieben ermöglichte. Die Mitarbeiter konnten dabei angeben, in welcher Gewerkschaft sie sind, um so von dem einen oder dem anderen Vertrag zu profitieren.

Zum 31. Dezember 2020 jedoch lief die Sonderregelung aus, seitdem konnten sich die Bahn, die GDL und die EVG nicht auf einen neuen Kompromiss zur friedlichen Koexistenz einigen. Die Bahn betonte am Freitag, dass sie für solche Gespräche offen wäre. Aus Insiderkreisen ist bekannt, dass es vielmehr an anderer Stelle hakt. Denn die Gewerkschaften untereinander wollen keinen Schritt aufeinander zugehen.

Der Zwist zwischen den Gewerkschaften

Im Hintergrund des Tarifstreites hat sich auch das Verhältnis der Gewerkschaften radikal verschlechtert. Die EVG hat bereits im September 2020 einen Tarifvertrag mit der Bahn geschlossen, dafür greift die GDL die Konkurrenz nun scharf an. Sie versucht mit provokanten und teils beleidigenden Plakaten, die t-online vorliegen, Mitglieder von der EVG zur GDL abzuwerben. Bereits 2015 war es der Gewerkschaft ein Anliegen, weitere Gruppen der Belegschaft zu vertreten. Aktuell organisiert die GDL in erster Linie die Lokführer.

Mittlerweile führt der interne Streit der Bahngewerkschaften auch zu Konflikten zwischen den großen deutschen Gewerkschaftsverbänden. Der BGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann kritisierte zuletzt gegenüber dem "Spiegel" den Chef des Deutschen Beamtenbunds scharf.



DGB fordert GDL zum Einlenken auf

Dieser hatte sich mit der GDL solidarisiert und die größere Eisen­bahnergewerkschaft EVG angegriffen. "Die Polemik von Ulrich Silberbach gegen eine Mitgliedsgewerkschaft des DGB ist ­unerträglich", so Hoffmann. "Die EVG ist mit Abstand die größte Eisenbahnergewerkschaft, das weiß auch Herr Silberbach."



Hoffmann forderte die GDL zum Einlenken auf: "Lösungen werden am Verhandlungstisch erstritten, an den sollte GDL-Chef Claus Weselsky Anfang nächster Woche zurückkehren." Im Zentrum der Auseinandersetzung stünden nicht die Interessen der Bahn-Beschäftigten, sondern die Überlebensfähigkeit der GDL, so Hoffmann.

Mitte Juli versuchte die Bahn nach eigenen Angaben, erneut eine Lösung zur Koexistenz der beiden Gewerkschaften zu vermitteln. Die GDL lehnte dies Ende Juli ab. "Von seinem Ziel, die GDL zu eliminieren, ist der Arbeitgeber in Wahrheit keinen Millimeter abgerückt", kritisierte die GDL in einer Pressemitteilung das Angebot. Über eine Einigung könnte demnach erst nach dem Tarifstreit gesprochen worden.