Für fliegendes Personal

Lufthansa will Corona-Impfpflicht einführen

25.08.2021, 16:15 Uhr | rtr

Eine Maschine der Lufthansa am Flughafen in Frankfurt am Main (Symbolbild): Die Airline will für ihr fliegendes Personal eine Impfpflicht einführen. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)