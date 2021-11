Sagen Sie Ihre Meinung

Über 5 Prozent Plus: Wie fair ist die satte Rentenerhöhung?

03.11.2021, 15:30 Uhr | Mth, t-online

Die Renten sollen im kommenden Jahr um mehr als fünf Prozent steigen. Ist es unsolidarisch, dass junge Menschen dafür immer stärker belastet werden? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Rentner und solche, die es bald werden, haben Grund zur Freude: Die größte Rentenerhöhung seit fast 40 Jahren kommt. Über mehr als fünf Prozent dürfen sich die Deutschen voraussichtlich freuen. Konkret werden für den Westen 5,2 Prozent prognostiziert, für den Osten sogar 5,9. Und nicht nur 2022 sollen die Bezüge großzügig steigen, auch 2023 wird eine kräftige Erhöhung erwartet (mehr dazu lesen Sie hier)

Doch die Freude dürften – trotz aller Wertschätzung für die Rentenempfänger – nicht alle Menschen teilen. Denn die Jüngeren müssen bezahlen, wovon die Älteren profitieren. Letztere hätten es verdient, meinen die einen. Erstere würden unverhältnismäßig belastet, meinen die anderen.



t-online-Redakteurin Nele Behrens bezeichnet es als unsolidarisch, wenn der Staat von den ersten Rücklagen Rentner mit vollen Händen begünstigt, während andere Gruppen in den kommenden Jahren dafür immer stärker belastet werden. Sie wünscht sich ein neues System, wie Sie hier lesen können.

Wie stehen Sie zur stattlichen Rentenerhöhung? Profitieren Sie davon, weil Sie selbst in Rente sind und sich dann mehr leisten können? Oder sind sie einer derjenigen, die die höheren Rentenbeträge finanzieren müssen, aber nicht noch mehr abgeben können oder wollen? Finden Sie das bisherige System gut oder glauben Sie ebenfalls, dass es etwas gänzlich Neues braucht?

